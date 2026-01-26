Gli effetti del ciclone Harry a Simeri Crichi, Polimeni: «Vicini alla comunità». Il sindaco: «Mai sentiti soli»

la conta dei danni

SIMERI CRICHI «E’ un segnale di presenza, la Regione e il Consiglio regionale della Calabria sono vicini a Simeri Crichi, al sindaco e alla comunità: un territorio colpito duramente dal ciclone “Harry”». Il consigliere regionale Marco Polimeni, questa mattina, si è recato in uno dei territori più colpiti dalla mareggiata seguita all’ondata di maltempo degli scorsi giorni. «Servono tutte le azioni necessarie a ripristinare i luoghi» – aggiunge Polimeni – la natura che rende questo luogo meraviglioso è stata anche crudele nel togliere qualcosa». «La nostra volontà è di affiancare la comunità e fare tutto ciò che è necessario, la Protezione civile ha lavorato benissimo, tempestivamente – a 48 ore di distanza dai fatti accaduti – si sta già discutendo del riconoscimento dello stato di calamità per la Calabria. I fondi saranno necessari a ristorare i privati e sostenere i comuni», ha chiosato il consigliere. «Ringrazio il consigliere regionale per la vicinanza», ha commentato il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella. «Siamo stati colpiti duramente, ma stiamo lavorando per completare la conta dei danni relativi alle infrastrutture comunali, oltre che quelli subiti dai privati. Non ci siamo mai sentiti soli». (redazione@corrierecal.it)