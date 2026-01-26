Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la conta dei danni

Gli effetti del ciclone Harry a Simeri Crichi, Polimeni: «Vicini alla comunità». Il sindaco: «Mai sentiti soli»

Il consigliere regionale si è recato in uno dei territori più colpiti dall’ondata di maltempo degli scorsi giorni

Pubblicato il: 26/01/2026 – 15:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Gli effetti del ciclone Harry a Simeri Crichi, Polimeni: «Vicini alla comunità». Il sindaco: «Mai sentiti soli»

SIMERI CRICHI «E’ un segnale di presenza, la Regione e il Consiglio regionale della Calabria sono vicini a Simeri Crichi, al sindaco e alla comunità: un territorio colpito duramente dal ciclone “Harry”». Il consigliere regionale Marco Polimeni, questa mattina, si è recato in uno dei territori più colpiti dalla mareggiata seguita all’ondata di maltempo degli scorsi giorni. «Servono tutte le azioni necessarie a ripristinare i luoghi» – aggiunge Polimeni – la natura che rende questo luogo meraviglioso è stata anche crudele nel togliere qualcosa». «La nostra volontà è di affiancare la comunità e fare tutto ciò che è necessario, la Protezione civile ha lavorato benissimo, tempestivamente – a 48 ore di distanza dai fatti accaduti – si sta già discutendo del riconoscimento dello stato di calamità per la Calabria. I fondi saranno necessari a ristorare i privati e sostenere i comuni», ha chiosato il consigliere. «Ringrazio il consigliere regionale per la vicinanza», ha commentato il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella. «Siamo stati colpiti duramente, ma stiamo lavorando per completare la conta dei danni relativi alle infrastrutture comunali, oltre che quelli subiti dai privati. Non ci siamo mai sentiti soli». (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
ciclone harry calabria
davide zicchinelli
Importanti
MALTEMPO CALABRIA
MARCO POLIMENI
SIMERI CRICHI
stato emergenza calabria
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x