Stato di emergenza, Sbarra: «Una risposta concreta alle comunità colpite»

il commento

ROMA «Con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, il Governo Meloni ha scelto di intervenire immediatamente, dando una risposta concreta alle comunità colpite dal maltempo». Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra. «Il primo stanziamento di 100 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza consentirà di fronteggiare le emergenze più immediate – prosegue – Una volta effettuata la ricognizione dei danni il Governo adotterà un provvedimento interministeriale con cui assicurerà la piena copertura finanziaria degli interventi di ripristino e ricostruzione. È fondamentale lavorare parallelamente sull’emergenza e sulla ricostruzione, così come sui temi dell’erosione costiera e della sicurezza complessiva del territorio. In questo percorso la nomina dei presidenti delle Regioni interessate quali commissari delegati, con ampi poteri di deroga, garantirà decisioni rapide e interventi efficaci».