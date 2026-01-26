Travolto e ucciso dalla metro il figlio di Oreste Lionello

la tragedia

Davide Lionello di 52 anni, figlio dell’ attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio, investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica e che negli ultimi due anni era seguito dalla clinica Villa Mendicini, nel quartiere Alessandrino. Non si esclude il gesto volontario.

