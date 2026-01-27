Munizioni in casa senza porto d’armi: una denuncia nel Vibonese

l’attività

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Rombiolo, nell’ambito di una specifica e mirata attività di controllo finalizzata alla verifica della corretta detenzione di armi e munizioni sul territorio di competenza, predisposta su coordinamento del Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, una persona ritenuta responsabile, allo stato degli accertamenti, del reato di detenzione illegale di munizionamento. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo volto a garantire il rispetto della normativa in materia di armi e ad accrescere i livelli di sicurezza della collettività. Nel corso degli accertamenti effettuati presso l’abitazione dell’interessato, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 cartucce calibro 16 a palla, detenute in assenza dei prescritti titoli autorizzativi.

