Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’attività

Munizioni in casa senza porto d’armi: una denuncia nel Vibonese

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 cartucce calibro 16 a palla

Pubblicato il: 27/01/2026 – 17:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Munizioni in casa senza porto d’armi: una denuncia nel Vibonese

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Rombiolo, nell’ambito di una specifica e mirata attività di controllo finalizzata alla verifica della corretta detenzione di armi e munizioni sul territorio di competenza, predisposta su coordinamento del Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, una persona ritenuta responsabile, allo stato degli accertamenti, del reato di detenzione illegale di munizionamento. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo volto a garantire il rispetto della normativa in materia di armi e ad accrescere i livelli di sicurezza della collettività. Nel corso degli accertamenti effettuati presso l’abitazione dell’interessato, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 cartucce calibro 16 a palla, detenute in assenza dei prescritti titoli autorizzativi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri vibo
Importanti
munizioni
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x