Giuliano Sangiorgi: «vicino al mio Sud devastato dal ciclone»
La voce dei Negramaro si dice vicino alle terre devastate dal maltempo
ROMA «Volevo esprimere tutta la mia vicinanza, la mia solidarietà alla Sicilia, alla Sardegna, alla Calabria, alla Puglia, alla mia Puglia, alla mia Sicilia. Mia proprio perché è la terra di mio padre». Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, con un video sui social si dice vicino alle terre devastate dal maltempo. «Niscemi mi ha colpito profondamente – aggiunge il cantante -, perché è in provincia di Caltanisetta, la città dove è nato mio padre, la città di cui sono cittadino onorario, con molto orgoglio. E lo sono diventato dopo che mio padre se ne è andato da questa terra». «Sono vicino al mio Sud, a tutte le persone che hanno avuto gravissimi danni da questo ciclone che ha devastato le nostre coste. Questo è solo un sostegno morale», dice condividendo però anche l’iban diffuso da Fiorello «per sostenere personalmente ognuno le popolazioni colpite da questo maltempo devastante».