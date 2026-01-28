Pascolo su aree percorse da incendi, pastore sanzionato nel Vibonese

tutela ambientale

MONGIANA Numerosi controlli nel territorio vibonese sono stati disposti al fine di verificare il rispetto della normativa relativi agli incendi boschivi. A tal riguardo, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vallelonga (VV) hanno sanzionato, con un importo di quasi 4000 euro, il proprietario di un numeroso gregge di caprini sorpreso a pascolare nel territorio del comune di Monterosso Calabro (VV), nei pressi delle sponde del lago “Angitola”, nella omonima oasi naturalistica, in una area boscata percorsa da diversi incendi nel corso della stagione estiva 2025 (foto in basso). Il pascolo, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, è vietato per dieci anni, ai sensi dell’articolo 10 del legge n. 353/2000, con l’obiettivo di scoraggiare gli incendi finalizzati alla predisposizione di nuove aree pascolive e per favorire la naturale rigenerazione della flora e del suolo dopo il passaggio dell’incendio. L’azione del pascolo, infatti, nei boschi percorsi dal fuoco, tende a degradare ulteriormente l’ecosistema forestale, generando anche gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. Oltre alla contestazione per pascolo su aree vincolate, di 93 caprini, i militari hanno sanzionato il proprietario per la mancata microchippatura di quattro cani da guardiania che rappresentavano un pericolo alla libera fruizione dell’area naturalistica per la loro potenziale aggressività.