Trump: «Bovino? Bravo ma piuttosto eccentrico»

il “caso” Ice

ROMA Gregory “Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. E in alcuni casi questo è un bene, forse qui non lo è stato”: così Donald Trump a Fox sul comandante della Border Patrol rimosso da Minneapolis dopo che due manifestanti anti Ice sono stati uccisi da agenti federali. (Ansa)

