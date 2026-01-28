Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il “caso” Ice

Trump: «Bovino? Bravo ma piuttosto eccentrico»

Il presidente sull’ex capo della Bp, di origini calabresi: a Minneapolis non è stato bravo

Pubblicato il: 28/01/2026 – 8:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump: «Bovino? Bravo ma piuttosto eccentrico»

ROMA Gregory “Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. E in alcuni casi questo è un bene, forse qui non lo è stato”: così Donald Trump a Fox sul comandante della Border Patrol rimosso da Minneapolis dopo che due manifestanti anti Ice sono stati uccisi da agenti federali. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Bovino
Greg Bovino
minneapolis
Top
TRUMP
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x