Vibo Valentia, blitz del Nucleo ispettorato del Lavoro dei carabinieri in numerosi cantieri edili

controlli a tappeto

VIBO VALENTIA I Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela Lavoro di Napoli e del NIL di Vibo Valentia, coadiuvati dai militari delle Stazioni Carabinieri di Spilinga, Zungri e Pizzo, hanno svolto una serie di mirati controlli sul territorio finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare. Lo riferisce una nota dell’Arma. Le attività ispettive hanno interessato diversi cantieri edili e imprese operanti nei comuni di Vibo Valentia, Ricadi, Zungri, San Gregorio d’Ippona, Rombiolo e Pizzo, con particolare riferimento alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e alla regolarità delle posizioni lavorative. Nel corso dei controlli sono state accertate plurime violazioni penali e amministrative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare. A seguito delle violazioni riscontrate otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Complessivamente sono state ispezionate otto aziende, di cui sette risultate irregolari, e controllati diciotto lavoratori, quattro dei quali impiegati in nero. In tre casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi della normativa vigente. Nel complesso sono state applicate ammende per un importo pari a 25.044,81 euro ed elevate sanzioni amministrative per 23.100 euro. L’attività si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza, a tutela della legalità e delle condizioni dei lavoratori. (redazione@corrierecal.it)

