Brunori Sas, il tour 2026 si arricchisce: tre nuove date in Calabria

gli eventi

COSENZA In attesa di rivederlo a Sanremo nella serata dei duetti, anche il 2026 si preannuncia come un anno speciale per Dario Brunori, in arte Brunori Sas, e per il suo pubblico. Il cantautore cosentino ha annunciato l’aggiornamento del tour teatrale “TuttoBrunori – canzoni e monologhi”, uno spettacolo che attraverserà l’Italia da nord a sud e che, nelle ultime ore, si è arricchito di tre nuove e attesissime tappe calabresi: Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Un ritorno a casa, anzi tre, per Dario Brunori, che porterà il suo universo fatto di canzoni, ironia e riflessioni intime nei teatri della sua terra. Le nuove date si aggiungono a un calendario già ricco e molto partecipato, con diversi sold out registrati nelle principali città italiane.

Ad annunciare l’aggiornamento è stato lo stesso artista sui social, con uno dei suoi post ironici e affettuosi: “Le migliori canzoni, i migliori monologhi, le migliori battute, i migliori auguri a Lei e famiglia. Uno spettacolo che vi farà piangere dal ridere e ridere nel pianto.

Ecco tutte le date aggiornate, i biglietti per le nuove date saranno disponibili da domani, 30 gennaio, alle ore 14».

In Calabria, Brunori Sas si esibirà a Catanzaro – Teatro Politeama il 21 novembre 2026, a Reggio Calabria – Teatro Cilea, il 22 novembre 2026 e a Cosenza – Teatro Rendano, il 24 novembre 2026 I biglietti per le nuove date saranno disponibili da domani, 30 gennaio, alle ore 14, sul circuito TicketOne. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato