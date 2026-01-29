Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’incendio
Camion a fuoco in galleria, 16 chilometri di coda
L’incidente sull’autostrada del Sole, subito dopo Calenzano
Pubblicato il: 29/01/2026 – 19:16
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
FIRENZE L’autostrada del Sole è bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze in seguito ad un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria “Le Croci”, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico.
Attualmente, ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano.
L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali