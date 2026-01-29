Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incendio

Camion a fuoco in galleria, 16 chilometri di coda

L’incidente sull’autostrada del Sole, subito dopo Calenzano

Pubblicato il: 29/01/2026 – 19:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Camion a fuoco in galleria, 16 chilometri di coda

FIRENZE L’autostrada del Sole è bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze in seguito ad un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria “Le Croci”, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico.
Attualmente, ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano.
L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
autostrada del sole
calenzano
CAMION IN FIAMME
code autostrada del sole
FIRENZE
incendio camion in galleria
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x