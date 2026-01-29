Camion a fuoco in galleria, 16 chilometri di coda

l’incendio

FIRENZE L’autostrada del Sole è bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze in seguito ad un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria “Le Croci”, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico.

Attualmente, ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria.

