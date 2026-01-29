Fondi del Ponte sullo Stretto, la rettifica di Tajani: «Contrari a usarli per i danni del maltempo»

l’emergenza

BRUXELLES Una giornata di dichiarazioni, chiarimenti e prese di posizione che hanno acceso il dibattito politico sull’eventuale utilizzo dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per far fronte ai danni causati dal maltempo nel Sud Italia. Protagonista il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto oggi a Bruxelles, le cui parole hanno suscitato interpretazioni diverse e un confronto interno alla maggioranza.

Nel pomeriggio, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di destinare parte delle risorse del Ponte alle regioni colpite dalle recenti ondate di maltempo, Tajani, come riportato dall’Ansa, aveva affermato: «Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. Ma bisogna prima quantificare i danni, capire quanto serve e dove serve: tutte le proposte sono utili». Parole che erano apparse in parte diverse dalla linea espressa nella stessa giornata dall’altro vicepremier, Matteo Salvini, da sempre strenuo sostenitore del progetto del Ponte sullo Stretto senza aperture a una diversa destinazione dei fondi.Nel corso dello stesso intervento, Tajani ha poi sottolineato il lavoro già avviato con i territori interessati dall’emergenza: «Ho già parlato con il presidente Schifani, con Occhiuto e Todde. Sosterremo le imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna come abbiamo fatto per Emilia-Romagna e a Prato dopo le alluvioni. Sarò lunedì in Sicilia, Calabria e Sardegna per incontrare le imprese che hanno subito danni e che devono essere sostenute».

In tarda serata, però, Tajani è sembrato tornare sui suoi passi con un post su X richiamato dall’Agi: «FI vuole che il Ponte sullo Stretto diventi una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria, Sicilia e di tutta l’Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo. Ci sono tante proposte in proposito che verranno esaminate dal governo. Quella di utilizzare i fondi del ponte ci trova contrari». (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato