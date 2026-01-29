Greg Bovino agli agenti: «Ottimo lavoro a Minneapolis»

il video messaggio

ROMA Greg Bovino, ufficiale della Polizia di frontiera degli Stati Uniti, ha fatto un video da Mount Rushmore per rivolgere un messaggio ai suoi uomini dopo essere stato rimosso da Minneapolis e dopo che alcuni agenti sono stati messi in congedo in seguito all’uccisione dell’infermiere Alex Pretti. «Voglio che sappiate questo: vi copro le spalle, ora e sempre. Vi amo, vi sostengo e vi rendo omaggio», ha dichiarato Bovino rivolgendosi agli agenti nel video pubblicato su X da Nick Sortor. Nel video-messaggio ha elogiato l’operato degli agenti a Minneapolis: «Sono molto orgoglioso di quello che voi, la “mean green machine», state facendo a Minneapolis in questo momento, così come lo avete fatto in tutti gli Stati Uniti negli ultimi nove mesi difficili».

