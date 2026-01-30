Caos alla Camera per la conferenza di Furgiuele, Sasso: «Grave aggressione stalinista»

la condanna

ROMA «Quanto accaduto poco fa alla Camera è di una gravità inaudita. Ad un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei Deputati. Circa 30 parlamentari di sinistra guidati da Angelo Bonelli hanno occupato l’aula destinata alla conferenza stampa sulla remigrazione, causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata di oggi. È un fatto di una gravità inaudita, un precedente pericolosissimo che richiama alla memoria tempi bui e metodi stalinisti di soppressione della libertà». Lo scrive sui social il deputato della Lega Rossano Sasso. «Oggi alla Camera dei Deputati – prosegue – un gruppo di parlamentari ha violato l’articolo 21 della Costituzione e ha mostrato il vero volto delle sinistre italiane: antidemocratico, stalinista e privo di contenuti. Le idee si combattono con le idee, non con la violenza e la prevaricazione. Per molto meno rispetto a quanto accaduto oggi deputati sono stati sanzionati e sospesi per giorni e in alcuni casi per settimane. Mi auguro che la Presidenza della Camera intervenga per identificare e sanzionare tutti i deputati che hanno occupato la sala stampa, infrangendo regolamenti e diritti. Mi appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga a tutela della nostra Costituzione e della libertà di parola di un parlamentare della Repubblica. Solidarietà al collega, amico fraterno Domenico Furgiuele per l’aggressione stalinista subita oggi».