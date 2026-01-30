la sentenza

COSENZA Il gip del Tribunale di Cosenza, Giuseppa Ferrucci, ha accolto la richiesta presentata dal Pm Antonio Bruno Tridico e condivise le argomentazioni difensive dei legali del sindaco di Torano Castello Franco Lucio Raimondo, (gli avvocati Guido Siciliano e Mafalda Ferraro), ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto con ipotesi di reato di omissione in atti di ufficio e crollo o disastro colposo, perché “le condotte denunciate, come descritte dai querelanti, non appaio idonee ad integrare fattispecie penalmente rilevanti”.

Il processo

Il procedimento penale trae origine dalla denuncia formalizzata nel gennaio del 2024 da due cittadini di Torano Castello che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri per recarsi sulla strada provinciale che attraverso la cittadina, alla via Leonardo da Vinci, al fine di constatare un allagamento in alcune case a seguito di guasto della rete fognaria. Le forze dell’ordine, hanno accertato la presenza degli idraulici e degli operai comunali che erano già intervenuti sul tratto di rete fognaria interessata al guasto. Nonostante tutto è stata formalizzata denuncia-querela trasmessa dalla locale stazione dei carabinieri alla Procura della Repubblica che ritenendo insussistente l’ipotesi di accusa, ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale. Avverso la richiesta di archiviazione, i legali dei querelanti, hanno proposto opposizione. Il gip, dopo aver sentito i difensori delle parti, ha emesso ordinanza con la quale veniva accolta la richiesta di archiviazione. Soddisfazione dei legali Guido Siciliano e Mafalda Ferraro: «L’Autorità Giudiziaria riconosce, per l’ennesima volta, la correttezza dell’operato amministrativo del Sindaco Franco Lucio Raimondo». (f.b.)

