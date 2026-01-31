Cosenza, due arresti per spaccio e furto aggravato

prevenzione e contrasto

COSENZA Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere della Polizia di Stato in tutto il territorio della Provincia. Le mirate operazioni di controllo e prevenzione effettuate, anche in stretta sinergia, dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di 2 persone: la prima per violazione della normativa sugli stupefacenti, eseguito dalla Squadra Mobile, e la seconda per furto aggravato, eseguito dalla Squadra Volante, che, nel particolare, ha rintracciato in un centro commerciale un soggetto resosi responsabile del furto di uno smartphone (nonché di altri due sottratti con le stesse modalità nei giorni precedenti) e di altri articoli, tutti abilmente occultati all’interno di uno zaino, restituiti agli esercenti.

Sono state inoltre denunciate 20 persone per diversi reati, tra i quali detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi, procurato allarme, estorsione e circonvenzione di incapace, atti persecutori, danneggiamento e calunnia, truffa e truffa telefonica, nonché violazione degli obblighi delle misure di prevenzione.

Si è proceduto poi al sequestro di complessivi 0,500 gr. di cocaina, 166 gr. di hashish, nonché al sequestro cautelativo di nr. 2 armi e 75 munizioni. Sono stati emessi poi 7 Avvisi Orali, 3 Fogli di Via Obbligatori, 1 Ammonimento per violenza domestica e 1 Sorveglianza Speciale, altresì sono state effettuate 3 proposte di Ammonimento. I posti di controllo, dispiegati in aree mirate del territorio, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno portato, nel complesso, all’identificazione di 2855 persone, al controllo di 1122 veicoli e all’elevazione di 25 contestazioni per violazioni del Codice della Strada, nonché al controllo di diverse persone sottoposte a misure.