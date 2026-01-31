Skip to main content

il fatto

Il corpo senza vita di un uomo trovato sulla spiaggia di Catanzaro, accertamenti in corso

L’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un suicidio ma le indagini dei carabinieri proseguono

Pubblicato il: 31/01/2026 – 21:32
CATANZARO Il corpo senza vita di un uomo dall’apparente età di 50 anni è stato ritrovato oggi sulla spiaggia di Catanzaro. Sul luogo del ritrovamento personale della Capitaneria di Porto e i carabinieri, che hanno già avviato gli accertamenti di rito. Secondo quanto trapela da fonti investigative, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un suicidio: la vittima infatti avrebbe anche lasciato una lettera indirizzata a moglie e figli. Ma le indagini dei militari dell’Arma proseguono: elementi in più sono attesi dagli esami medico-legali e dagli ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso e stabilire se vi siano responsabilità di terzi. (redazione@corrierecal.it)

