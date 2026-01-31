Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:47
Si legge in: 2 minuti
Presentate oltre 900 domande per il bando ovicolo

L’assessore Gallo: «Intervento strategico che mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere il rilancio e la competitività del comparto»

Pubblicato il: 31/01/2026 – 16:34
CATANZARO È stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all’Avviso “Investimenti Produttivi Agricoli per la Competitività delle Aziende Agricole del Comparto Olivicolo – Intervento SRD01” della Regione Calabria. L’Intervento SRD01 è previsto dal Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023–2027 (CSR Calabria 2023–2027) e mira a rafforzare la competitività delle aziende agricole operanti nel comparto olivicolo. Complessivamente sono pervenute n. 940 domande. Le istanze ammesse alla verifica amministrativa saranno sottoposte alle valutazioni previste dalla normativa vigente e dall’Avviso pubblico da parte della Commissione appositamente nominata, secondo quanto stabilito dal capitolo 19, punto B, del medesimo avviso.  «Con la pubblicazione della graduatoria in autovalutazione dell’Intervento SRD01 – spiega l’assessore regionale Gianluca Gallo – la Regione Calabria compie un passo concreto nell’attuazione delle politiche agricole del nuovo ciclo della PAC 2023–2027. Parliamo di un intervento strategico che mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere il rilancio e la competitività del comparto olivicolo, una delle colonne portanti dell’agricoltura calabrese e dell’identità produttiva del nostro territorio. L’ampia partecipazione registrata, con 940 domande presentate, – conclude Gallo – dimostra la volontà delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione è al fianco di queste aziende, accompagnandole in un percorso di ammodernamento strutturale e di rafforzamento competitivo, nel rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa». (redazione@corrierecal.it)

