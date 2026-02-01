Roma, pino crolla ai Fori Imperiali: tre passanti colpiti

tragedia sfiorata

ROMA Un grosso pino è caduto lungo via dei Fori Imperiali a Roma, all’altezza del Foro di Traiano. Nella caduta la pianta ha colpito tre persone, che sono state soccorse dal 118, da Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. I Vigili del Fuoco sono in azione per liberare la carreggiata e rendere sicuro il perimetro. Si tratta del terzo crollo nel giro di meno di un mese nella stessa area. Diverse sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro intervenute intorno alle ore 13 in via di Fori Imperiali, altezza via di San Pietro in Carcere in seguito alla caduta di un pino, le cui fronde hanno colpito alcuni passanti, nessuno ferito gravemente. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. Le tre persone rimaste leggermente ferite, una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. I caschi bianchi sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco e protezione civile.

