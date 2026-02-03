Cocaina e denaro contante in auto, arrestato noto pregiudicato a Corigliano Rossano

l’operazione

CORIGLIANO ROSSANO I militari delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici delle sostanze stupefacenti, condotto con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un pregiudicato 45enne di Corigliano Calabro Centro, ritenuto indiziato di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente».

Il soggetto, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi nell’ambito dei traffici delle sostanze stupefacenti e per essere stato implicato in altri delitti di notevole allarme sociale, è stato controllato ieri pomeriggio in una via dello Scalo di Corigliano. L’atteggiamento particolarmente nervoso, i suoi trascorsi e altri elementi contingenti hanno indotto i Carabinieri impegnati in quel controllo ad approfondire l’attività di polizia giudiziaria in corso. Per questo motivo è stata effettuata – ricorrendone i presupposti di Legge – la perquisizione personale e veicolare a carico del pregiudicato. Le attività di ricerca hanno permesso di recuperare subito un involucro che conteneva circa 6 grammi di cocaina pura e una notevole somma di denaro in contante, che è stata poi messa in correlazione con la detenzione dello stupefacente. Le operazioni di ricerca sono state estese ad altri fabbricati ricompresi nella disponibilità del soggetto fermato, dove è stata trovata della Marijuana e un bilancino elettronico. Tutti gli elementi indiziari sono stati sottoposti a sequestro. La detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti ha indotto gli operatori a ritenere che questa fosse connessa a una potenziale cessione a favore di terzi. Il soggetto indiziato del reato, che annovera dei precedenti specifici, è stato pertanto arrestato nella flagranza del reato e associato al carcere di Castrovillari, dove resterà a disposizione dei Magistrati della Procura della Repubblica di quello stesso centro.

