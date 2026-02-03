Il dramma di Niscemi, oltre 1600 gli sfollati

l’emergenza

CALTANISSETTA Gli sfollati a Niscemi sono 1606. A comunicarlo è stato la prefetta di Caltanissetta Licia Messina, nel corso di una nuova riunione del centro di coordinamento soccorsi. Definito anche il numero degli edifici (riferito ai fabbricati) in zona rossa. In particolare, nell’area ricompresa tra 0 a 50 metri insistono 201 fabbricati, nella fascia tra 50 e 100 metri 240 e, infine, negli ultimi 50 metri si trovano 439 edifici, per un totale di 880. Sul fronte della viabilità, proseguono i lavori sulla bretella tra la sp 10 e la sp 12. Lo ha detto il comandante del quarto reggimento del genio guastatori. Nel dettaglio, sul tratto non asfaltato, di 2,3 chilometri di lunghezza, sono stati stesi circa 500 metri di pavimentazione e da domani proseguiranno con ritmi più intensi. Sulla regia trazzera hanno già effettuato la pulizia della strada e preparato la sede stradale per la pavimentazione su un tratto di 850 metri lineari. Il sindaco Massimiliano Conti, ha contattato Caltacqua per chiedere se ci fosse la possibilità di evitare ai cittadini di niscemesi di recarsi a Gela per risolvere eventuali questioni amministrative. La società che si occupa della gestione e distribuzione dell’erogazione idrica ha assicurato la massima collaborazione anche attraverso l’invio di un proprio incaricato. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ha comunicato che anche oggi sono proseguite le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali e che, sinora, sono stati effettuati 741 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 72 nella sola giornata di oggi. Continua ad essere preclusa la possibilità di recuperare gli effetti personali negli immobili che insistono nei primi cinquanta metri dal fronte frana, attesa l’estrema pericolosità dell’area. Da lunedì sarà potenziato il dispositivo di soccorso. In particolare, sarà allestito un campo base nel piazzale del cimitero allo scopo di accelerare le operazioni di recupero. Tale potenziamento consentirà anche di organizzare dei traslochi più rapidi ed evitare che le persone possano accedere più volte, anche al fine di ridurre il profilo di rischio. Il sindaco ha altresì comunicato che, grazie alla collaborazione della prefettura, sono stati forniti chiarimenti ai consulenti sul regime della cassa integrazione per i dipendenti delle aziende che si trovano in zona rossa, nonché la disponibilità da parte dell’istituto di attivare uno sportello temporaneo a beneficio dei cittadini di Niscemi. (Agi)

