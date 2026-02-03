Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La scoperta

Sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, tre arresti

Blitz dei carabinieri di Ivrea

Pubblicato il: 03/02/2026 – 10:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, tre arresti

I carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) hanno arrestato tre persone per spaccio, sequestrando complessivamente quasi mezza tonnellata di stupefacenti tra hashish e marijuana. Il primo a cadere nella rete è stato un 48enne torinese, fermato lo scorso 29 gennaio per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Settimo Torinese.
L’uomo, a bordo di un’utilitaria, trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 45 pacchi termosaldati di marijuana, per un totale complessivo di 24 chilogrammi, e quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. I carabinieri, poco dopo, hanno perquisito un capannone di Leinì, nutrendo il sospetto che proprio all’interno dello stesso l’uomo si fosse rifornito.
Organizzato il blitz, i militari hanno trovato i complici del fermato: due cinquantenni residenti in Canavese titolari dell’azienda in questione. Nel corso della perquisizione, effettuata con l’ausilio del nucleo cinofili di Volpiano, con i cani antidroga Berla e Rhum, sono stati recuperati 26 chilogrammi di marijuana, 344 chilogrammi di hashish, tutti confezionati in panetti termosaldati, e altri 800 grammi in ovuli, il tutto già stipato all’interno di un’altra auto, oltre ad altri 40 chilogrammi delle medesime sostanze, nascosti all’interno del capannone e circa 17mila euro in contanti. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Ivrea. (ANSA)

Argomenti
carabinieri ivrea
droga Ivrea
droga torino
quasi mezza tonnellata di droga
SEQUESTRO DROGA
sequestro ivrea
Top
tre arresti
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x