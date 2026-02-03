Vannacci lascia la Lega. Occhi puntati su Furgiuele e Sasso

fibrillazioni a via bellerio

ROMA La notizia dell’addio di Vannacci alla Lega accende il dibattito in Lega. Secondo quanto riporta l’Adnkronos fonti parlamentari, a fronte della cautela legata alla notizia non ancora ufficiale della separazione tra il generale e il partito di Via Bellerio, raccontano di primi commenti positivi. “Molti stanno festeggiando”, sottolinea chi ha incrociato i deputati in questi minuti. Per tanti, viene raccontato, si tratta di una soluzione “che finalmente è arrivata”. Altri ora chiedono di “intervenire, di fare pulizia”, anche con riferimento a chi in Parlamento e in Toscana ha dato man forte all’ex capo della Folgore. In particolare a Montecitorio, occhi puntati – sostiene ancora l’Adnkronos – sulle mosse dei 3 parlamentari “vannacciani”: Furgiuele, Sasso (i due nella foto) e Ziello che da ultimo, hanno votato contro le armi a Kiev, bocciando la risoluzione unitaria di maggioranza, approvata dopo le comunicazioni del ministro Crosetto lo scorso 15 gennaio. Peraltro, un’altra agenza, Askanews, riporta una dichiarazione dello stesso Furgiuele: “Spero non se ne vada”, così il deputato calabrese della Lega ha risposto a chi alla Camera gli chiede se lascerà il partito dopo l’addio di Vannacci. (redazione@corrierecal.it)

