Agguato a colpi d’arma da fuoco, ucciso un 51enne nel Napoletano

il delitto

NAPOLI È stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano, in provincia di Napoli. Con lui c’era anche il 25enne Antonio Persico, che è stato raggiunto da un solo proiettile al braccio destro. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato nel vicino ospedale di Giugliano in Campania dove è ancora in osservazione. Non è in pericolo di vita. L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 effettuata da alcuni residenti di via Sette Re. I rilievi sul luogo del delitto sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che indagano sull’accaduto. (ANSA).