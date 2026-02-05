Azione, Marisa Galati nominata commissario a Vibo Valentia

dai partiti

VIBO VALENTIA Azione Calabria apre una nuova fase della propria politica territoriale in vista della riorganizzazione del partito che si completerà con il prossimo congresso. Nel frattempo, per garantire continuità all’azione politica e organizzativa nella provincia di Vibo Valentia, la segreteria nazionale ha nominato commissario Marisa Galati, già candidata alle ultime elezioni politiche per la Camera dei deputati nel collegio uninominale Vibo Valentia–Piana di Gioia Tauro con il Terzo Polo, ha ricoperto diversi incarichi politici, e’ stata consigliere e assessore alla cultura di Monterosso Calabro. Lo riferisce una nota. La neo commissaria ha ringraziato la dirigenza nazionale per la fiducia accordatale e ha annunciato che lavorerà in stretta sinergia con il coordinatore regionale Francesco De Nisi per rafforzare sul territorio un centro moderato, popolare, riformatore e liberal-democratico, fortemente europeista. Nel delineare le linee guida del proprio impegno, Galati ha sottolineato come il contesto attuale imponga uno sforzo supplementare: «Viviamo un momento storico complesso, in cui la democrazia appare fragile e i toni della politica spesso arroganti. In un territorio difficile come il nostro, segnato da carenze strutturali – in particolare nel campo sanitario e infrastrutturale – e da un diffuso sentimento di rabbia e rassegnazione, è necessario operare con maggiore energia». «La risposta che mi sono data – ha proseguito – è quella di agire come promotrice di democrazia, collaborazione e dialogo, avendo come bussola il bene comune. Solo così potremo rendere più solido e attrattivo il nostro progetto politico e contrastare la crescente disaffezione verso i partiti e l’astensionismo». Secondo Galati, Azione a Vibo Valentia dovrà essere «un partito fondato su rispetto, confronto e partecipazione», capace di moltiplicare le occasioni di dibattito e di scelte condivise attraverso iniziative concrete che diano voce alle esigenze dei cittadini. «Ho accettato questa sfida – ha concluso – perché Azione è un partito coraggioso, che valorizza le passioni autentiche e porta avanti la difficile ma necessaria battaglia per superare un bipolarismo che non funziona, al fine di costruire un grande centro riformatore».

