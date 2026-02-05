Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il processo

Corruzione, la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ex sindaco di Rende Manna

I giudici hanno disposto un nuovo giudizio. In appello era stato condannato a 2 anni e 2 mesi

Pubblicato il: 05/02/2026 – 17:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Corruzione, la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ex sindaco di Rende Manna

COSENZA La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio in un’altra sezione d’appello la condanna nei confronti di Marcello Manna, difeso dall’avvocato Nicola Carratelli e dell’ex giudice della Corte d’Appello di CatanzaroMarco Petrini. L’ex sindaco di Rende era stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi e venti giorni di reclusione, per il reato di corruzione in atti giudiziari relativamente al procedimento della Corte di Assise di appello a carico del boss Francesco Patitucci. I giudici di secondo grado avevano riqualificato la pena rispetto a quanto espresso al termine del primo giudizio dove era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cassazione
Corruzione
corruzione marcello manna
In evidenza
MANNA
Marcello Manna
processo
sindaco di rende
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x