Corruzione, la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ex sindaco di Rende Manna

il processo

COSENZA La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad un nuovo giudizio in un’altra sezione d’appello la condanna nei confronti di Marcello Manna, difeso dall’avvocato Nicola Carratelli e dell’ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini. L’ex sindaco di Rende era stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi e venti giorni di reclusione, per il reato di corruzione in atti giudiziari relativamente al procedimento della Corte di Assise di appello a carico del boss Francesco Patitucci. I giudici di secondo grado avevano riqualificato la pena rispetto a quanto espresso al termine del primo giudizio dove era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato