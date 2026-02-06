Furgiuele non seguirà Vannacci. «Prima di tutto viene la Lega. Resto un militante»

la scelta di campo

LAMEZIA TERME “Sono entrato in questo partito da militante, sono diventato parlamentare, ma resto un militante nello spirito e nell’azione, uno che serve il partito, anche quando non tutto è semplice, anche quando non tutto è immediatamente comprensibile. Perché prima di tutto viene il partito”. Lo scrive in un post su facebook il deputato della Lega Domenico Furgiuele, confermando di restare nel Carroccio e smentendo le indiscrezioni su una sua possibile adesione al nuovo partito di Roberto Vannacci. “In questi giorni – afferma Furgiuele – si sono rincorse illazioni giornalistiche su una mia presunta fuoriuscita dalla Lega. È doveroso, una volta per tutte, fare chiarezza. Sono entrato nella Lega dodici anni fa, quando nel Mezzogiorno non c’era nulla. In Calabria la Lega valeva lo 0,1%, in Italia era al 3,6%, guidata dal giovane segretario federale Matteo Salvini. Da allora non ho mai cambiato lato del campo. Dodici anni vissuti dalla stessa parte, battaglie, impegno, sacrifici e anche risultati che nessuna ricostruzione interessata potrà mai mettere in discussione. C’ero prima di tanti altri, anche di chi oggi si scopre ‘fedelissimo’ esclusivamente sui social. La mia città Lamezia Terme – prosegue il deputato della Lega – ha dimostrato di essere un baluardo della Lega nel Mezzogiorno: oltre il 10% alle Comunali (con il simbolo di partito), tre consiglieri comunali eletti, un assessore, e alle Regionali un risultato superiore al 20% in una città di circa 70.000 abitanti. Numeri, non opinioni”. Furgiuele poi aggiunge: “Sono tra i padri fondatori della Lega in Calabria. So bene cosa significhi fondare, costruire, tenere insieme. È un percorso che conosco, perché l’ho già fatto e continuo a farlo con passione giorno per giorno. Sono entrato in questo partito da militante, sono diventato parlamentare, ma – sostiene il deputato della Lega – resto un militante nello spirito e nell’azione, uno che serve il partito, anche quando non tutto è semplice, anche quando non tutto è immediatamente comprensibile. Perché prima di tutto viene il partito”. “Sono Furgiuele! un uomo di parte. E continuerò ad esserlo”, così il deputato della Lega conclude il post, al quale Furgiuele allega una sua foto con Matteo Salvini sullo sfondo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato