Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

i costi della sanità

In Calabria 95 mila pazienti hanno dovuto chiedere un prestito per potersi curare

Lo rileva un’indagine commissionata da Facile.it. In totale il 4,2% dei finanziamenti chiesti deriva da spese mediche

Pubblicato il: 06/02/2026 – 18:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In Calabria 95 mila pazienti hanno dovuto chiedere un prestito per potersi curare

Nel 2025 in Calabria sono quasi 95mila i pazienti che pur di non rinunciare a curarsi, o per non appesantire troppo il budget familiare, hanno chiesto un prestito a finanziarie, amici o parenti per far fronte alle spese mediche. A segnalarlo è un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research. Quanto al ricorso alla sanità privata l’analisi evidenzia come il 79% dei pazienti abbuia fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Prestiti.it i prestiti personali per spese mediche in Calabria hanno rappresentato il 4,2% del totale dei finanziamenti chiesti nella regione, per un importo medio di 5.570 euro, pari a una rata media di 125 euro da restituire in 52 rate. L’età media dei richiedenti è di 47 anni, valore più alto di quello con cui, in generale, si chiede un prestito personale in Calabria: 44 anni e mezzo. Più di una domanda su quattro, il 26%, è arrivata da richiedenti con età compresa tra 33 e 44 anni. Nel 36% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna, percentuale più elevata rispetto alle richieste di prestito totali in Calabria, dove la quota femminile si ferma al 24%.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALABRIA
cura
Prestito
prestito per curarsi
Sanità
sanità calabrese
Categorie collegate
Sanità
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x