In Calabria 95 mila pazienti hanno dovuto chiedere un prestito per potersi curare

i costi della sanità

Nel 2025 in Calabria sono quasi 95mila i pazienti che pur di non rinunciare a curarsi, o per non appesantire troppo il budget familiare, hanno chiesto un prestito a finanziarie, amici o parenti per far fronte alle spese mediche. A segnalarlo è un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research. Quanto al ricorso alla sanità privata l’analisi evidenzia come il 79% dei pazienti abbuia fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Prestiti.it i prestiti personali per spese mediche in Calabria hanno rappresentato il 4,2% del totale dei finanziamenti chiesti nella regione, per un importo medio di 5.570 euro, pari a una rata media di 125 euro da restituire in 52 rate. L’età media dei richiedenti è di 47 anni, valore più alto di quello con cui, in generale, si chiede un prestito personale in Calabria: 44 anni e mezzo. Più di una domanda su quattro, il 26%, è arrivata da richiedenti con età compresa tra 33 e 44 anni. Nel 36% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna, percentuale più elevata rispetto alle richieste di prestito totali in Calabria, dove la quota femminile si ferma al 24%.

