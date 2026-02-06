Scoperta frode fiscale da oltre 76 milioni di euro

i controlli

BRESCIA Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ha dato esecuzione, nella provincia di Brescia, a un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, nonché a un provvedimento di sequestro preventivo per un importo complessivo pari a oltre 6,5 milioni di euro, quale provento delle ipotesi delittuose di natura tributaria. In particolare, le società coinvolte, eterodirette da soggetti già noti per reati economico-finanziari, avvalendosi della collaborazione di 34 società cartiere nazionali, sarebbero state utilizzate per emettere, nel biennio 2024-2025, oltre 76 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. Sulla scorta delle risultanze d’indagine acquisite, è stato possibile quantificare il profitto connesso alla realizzazione delle condotte delittuose in rassegna, individuato in una commissione variabile tra il 7% e il 9% del valore delle fatture emesse. Contestualmente, gli elementi raccolti hanno permesso inoltre di individuare i tre soggetti – deferiti all’A.G. per il reato di riciclaggio – incaricati di consegnare le ingenti somme di denaro contante necessario alla retrocessione delle provviste finanziarie generate dalla documentazione fiscale fittizia. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, oltre a copiosa documentazione contabile, sono stati sottoposti a sequestro circa 91.000 euro in contanti, dispositivi informatici, un Jammer e una macchina contasoldi.