Catanzaro-Reggiana 2-0: Liberali e D’Alessandro firmano il ritorno alla vittoria

serie b

CATANZARO Il Catanzaro torna alla vittoria superando al “Ceravolo” la Reggiana con un meritato 2-0. Moduli speculari con i padroni di casa che si presentano con Cissè e Liberali a sostegno di Iemmello, mentre gli ospiti schierano Lambourde e Bozhanaj dietro Gondo. Al sesto clamorosa occasione per i granata con D’Alessandro che in scivolata salva sulla linea il tiro a colpo sicuro di Lambourde. Per i giallorossi Cisse, tornato in campo dopo l’acquisto da parte del Milan, è costretto ad uscire per infortunio al 19esimo, sostituito da Nuamah. Il match si gioca tanto sui duelli, nel Catanzaro cresce il gioiellino Liberali che alla mezzora tira fuori dal cilindro un sinistro vincente rasoterra da fuori area: è il suo primo gol alla seconda partita da titolare. La reazione degli ospiti si traduce sul finire di tempo con i due tentativi in area di Papetti murati da Antonini. Il secondo tempo si apre con la squadra di Aquilani proiettata in avanti e che trova il 2-0 con un contropiede efficace: Iemmello serve sulla corsa D’Alessandro che non sbaglia davanti a Seculin. Dionigi fa entrare dalla panca anche Girma e la Reggiana prova a guadagnare campo, senza però riuscire a creare serie occasioni da rete. Dall’altra parte, i cambi addormentano un po’ il ritmo, con il Catanzaro che gestisce bene il doppio vantaggio. I giallorossi tornano così a festeggiare i tre punti – dopo un digiuno di quattro partite – blindando la zona play-off, per la Reggiana prosegue la scia negativa nella parte bassa della classifica.

Tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 6.5 (23′ st Frosinini 6), Brighenti 6; Favasuli 6, Pontisso 6 (37′ st Rispoli sv), Petriccione 6.5, D’Alessandro 7; Liberali 7 (23 ‘st Pompetti 6), Cisse sv (19′ st Nuamah 6.5) (37’ st Koffi sv); Iemmello 6.5. In panchina: Marietta, Esteves, Fellipe Jack, Verrengia, Alesi, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Aquilani 7.

REGGIANA (3-4-2-1): Seculin 6; Papetti 5, Rozzio 5.5, Libutti 6; Paz 5.5 (12 ‘st Rover 6), Charlys 5.5 (22′ st Belardinelli 6), Reinhart 6, Bozzolan 5.5 (1′ st Tripaldelli 6); Lambourde 5.5 (28’ st Novakovich), Bozhanaj 6.5 (12 ‘st Girma 6); Gondo 5. In panchina: Micai, Vallarelli, Quaranta, Vicari, Bonetti, Mendicino, Fumagalli. Allenatore: Dionigi 6. ARBITRO: Perri di Roma 6.

RETI: 30′ pt Liberali, 7′ st D’Alessandro.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: 7.696. Ammoniti: Bozzolan, Papetti, Nuamah, Novakovich. Angoli: 2-10. Recupero: 4′; 8′.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato