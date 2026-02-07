Musso all’ultimo respiro: il Crotone piega l’Atalanta U23 e cala il poker di vittorie

tre punti

CROTONE Il Crotone non si ferma più. Allo Scida arriva la quarta vittoria consecutiva, conquistata al termine di una battaglia intensa contro l’Atalanta Under 23 e decisa solo nei secondi finali dei lunghissimi minuti di recupero. A regalare l’esplosione di gioia al pubblico rossoblù è Antonino Musso, che al 97′ trova il gol partita su rigore, proprio nel giorno del suo esordio.

La gara si accende subito. Dopo appena 1′ Sandri prova la conclusione dalla distanza, sfiorando la traversa. Gli squali spingono e al 10′ costruiscono una grande occasione: filtrante dello stesso Sandri per Zunno, che si presenta a tu per tu con Vismara, bravo però a chiudere lo specchio e salvare i suoi. L’Atalanta U23 risponde al 12′ con Misitano che batte Merelli, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

Il match resta equilibrato e combattuto. Al 27′ Piovanello mette un pallone invitante dalla destra, Groppelli si inserisce ma manca l’impatto per questione di centimetri. Al 30′ ancora Crotone pericoloso: Zunno calcia dal limite, la difesa respinge, poi Gomez ci prova col mancino trovando la presa sicura di Vismara.

L’episodio chiave del primo tempo arriva al 35′, quando Comi stende Zunno in area: l’arbitro indica inizialmente il dischetto, ma dopo la revisione al FVS al 37′ cambia decisione, concede solo una punizione dal limite e ammonisce il difensore nerazzurro. Al 38′ Gomez prova a sorprendere tutti su calcio piazzato, ma la conclusione smorzata termina in calcio d’angolo. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Crotone continua a premere. Al 54′ Cocetta va a un passo dal gol sugli sviluppi di un corner, con Misitano costretto a salvare quasi sulla linea. L’Atalanta risponde affidandosi alle ripartenze, mentre al 65′ Gallo tenta il bolide da fuori area: palla alta di poco sopra la traversa.

Longo muove la panchina: al 67′ debutta Meli al posto di Sandri, mentre al 72′ Energe rileva Zunno. La gara sembra scivolare verso un pareggio quando all’83′ arriva un altro momento simbolico: esordio anche per Musso, che prende il posto del capitano Gomez.

Il finale è infinito. L’arbitro concede 5 minuti di recupero, che diventano un’autentica maratona. E proprio quando lo 0-0 sembra scritto, al 97′ lo Scida esplode. L’arbitro fischia un rigore per fallo su Groppelli. Da dischetto va Musso che firma il gol dell’1-0 che manda al tappeto l’Atalanta U23. Una rete pesantissima, arrivata al fotofinish.

Dopo oltre cento minuti di gioco, al 102′ arriva il triplice fischio. Il Crotone festeggia una vittoria sofferta ma meritata, che vale il quarto successo consecutivo e conferma il momento positivo degli squali, sempre più solidi e cinici nei momenti decisivi. In classifica agganciato il Cosenza al quinto posto. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (22’st Meli); Piovanello (1’st Maggio), Gomez (38’st Musso), Zunno (27’st Energe). A disp.: Martino, Paciotti, Andreoni, Armini, Veltri, Guerra, Calvano, Russo, Bruno, Vrenna. All.: Longo.



ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Comi (1’st Guerini), Obric, Berto; Bergonzi, Levak, Panada (15’st Pounga), Ghislandi; Cassa, Cortinovis (40’st Mencaraglia); Misitano (26’st Vavassori). A disp. : Zanchi, Zanaboni, Steffanoni, Simonetto, Torriani, Plaia, Navarro, Riccio, Idele. All.: Bocchetti.



ARBITRO: Striamo di Salerno

MARCATORE: 52’ st Musso rig.

NOTE: ammoniti Gomez (C), Comi (A), Guerini (A), Obric (A).