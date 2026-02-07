Noi Moderati annuncia il sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in Fiore

l’annuncio

COSENZA «Noi Moderati sostiene con entusiasmo il proprio sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a Sindaco di San Giovanni in Fiore in vista delle elezioni amministrative del 2026. Questa decisione rappresenta un passo significativo per il partito, che per la prima volta si affaccia alle competizioni elettorali locali in questa importante realtà calabrese, consolidando il suo radicamento sul territorio della Provincia di Cosenza. Noi Moderati sta vivendo una fase di straordinaria crescita organizzativa, con nuove nomine e un impegno costante per rafforzare la presenza nei comuni del Cosentino, come dimostrato dalle recenti adesioni e dall’espansione del movimento giovanile. Questa prima partecipazione alle amministrative di San Giovanni in Fiore, con propria lista, segna un momento storico, evidenziando l’impegno di Noi Moderati a portare valori di moderazione, sviluppo territoriale e attenzione alle esigenze locali in un contesto dove il centrodestra cerca unità e rinnovamento.

Marco Ambrogio emerge come figura credibile e profondamente radicata nella comunità di San Giovanni in Fiore. Con una lunga esperienza nel tessuto sociale e amministrativo della città urbana e sullo sviluppo locale. Ambrogio rappresenta l’unico candidato credibile per il centrodestra in questa tornata elettorale, capace di unire forze politiche e civiche attorno a un progetto condiviso. In un panorama politico frammentato, Ambrogio si distingue per il suo legame autentico con il territorio, evitando divisioni e puntando su un programma concreto per il rilancio economico. L’obiettivo della vittoria alle elezioni non è solo ambizioso, ma motivato da una visione chiara: restituire a San Giovanni in Fiore un’amministrazione efficiente e inclusiva, capace di capitalizzare sui progressi passati e affrontare le sfide future. In un momento in cui la città si prepara al voto primaverile del 2026». E’ quanto si legge in una nota di Noi Moderati.