Ultimo aggiornamento alle 14:03
Ospedale della Sibaritide, «Il lavoro continua, il risultato si avvicina» – FOTO

Il Nuovo Ospedale «sostituirà completamente gli attuali presidi di Rossano e Corigliano»

Pubblicato il: 07/02/2026 – 13:39
CORIGLIANO ROSSANO «Il lavoro continua, il risultato si avvicina». Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, su Instagram, mostra le foto del cantiere dell’ospedale della Sibaritide. Il Nuovo Ospedale «sostituirà completamente gli attuali presidi di Rossano e Corigliano, che verranno riconvertiti a funzioni territoriali, con una struttura realizzata tramite project financing». Con decreto del Commissario ad acta 80 del 28 marzo 2024, è stato preso atto del quadro economico, che determina il costo complessivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide in euro 292.000.000,00. I lavori procedono speditamente, come sottolinea il governatore nel post social.

