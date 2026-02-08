Si legge in: 1 minuto
il referendum della discordia
D’Ascola: «Contro i giudici illazioni intollerabili»
Il magistrato calabrese presidente della Cassazione replica agli ultimi attacchi
Pubblicato il: 08/02/2026 – 10:05
ROMA “Le decisioni degli organi giudiziari possono essere sempre criticate sul piano tecnico con argomenti giuridici. Per contro, non sono tollerabili illazioni sul piano personale nei confronti dei giudici, che si risolvono in una delegittimazione della funzione giurisdizionale”. Lo dichiara in una nota il primo presidente della Cassazione Pasquale D’Ascola, sottolineando che “ciò è ancora più grave nei confronti del collegio dell’Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione è predeterminata direttamente ed esclusivamente dalla legge”. (Agi)
