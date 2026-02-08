Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:33
I GIOCHI DI MILANO CORTINA

Discesa olimpica, Goggia bronzo. Vonn, caduta shock

Vince Breezy Jonhson, terza l’azzurra. Paura per la campionessa americana

Pubblicato il: 08/02/2026 – 14:33
CORTINA D’AMPEZZO Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L’olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l’interruzione per la caduta choc di Lindsay Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all’americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher. (Ansa)

