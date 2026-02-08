Si legge in: 1 minuto
Discesa olimpica, Goggia bronzo. Vonn, caduta shock
Vince Breezy Jonhson, terza l’azzurra. Paura per la campionessa americana
Pubblicato il: 08/02/2026 – 14:33
CORTINA D’AMPEZZO Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L’olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l’interruzione per la caduta choc di Lindsay Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all’americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher. (Ansa)
