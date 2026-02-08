Discesa olimpica, Goggia bronzo. Vonn, caduta shock

I GIOCHI DI MILANO CORTINA

CORTINA D’AMPEZZO Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L’olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l’interruzione per la caduta choc di Lindsay Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all’americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher. (Ansa)

