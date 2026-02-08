Scontro sulla Statale Tirrenica 18: cinque feriti, uno trasportato in ospedale

incidente nella notte

SCALEA È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada statale 18 tra Scalea e Santa Maria del Cedro. Lo riporta la “Gazzetta del Sud”. L’incidente – secondo i primi accertamenti – ha convolto un fuoristrada, con a bordo quattro persone, e una Ford Fiesta guidata da un anziano, risultato il ferito più grave. L’uomo avrebbe ha riportato diverse fratture ed è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

