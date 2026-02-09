Skip to main content

stalking e lesioni

Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio

La decisione del Gup di Roma, il processo il 6 ottobre

Pubblicato il: 09/02/2026 – 14:22
Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio

ROMA Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli.

