Condannata a due anni per rissa, ai domiciliari una donna nel Vibonese

il provvedimento

BRIATICO I Carabinieri della Stazione di Briatico hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di una donna residente nel centro costiero. Il provvedimento, emesso il 4 febbraio, scaturisce da una condanna definitiva alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di rissa, commesso a Briatico nel mese di agosto 2018. La donna è stata arrestata in ottemperanza al provvedimento giudiziario e, al termine delle formalità di rito, è stata tradotta presso il proprio domicilio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato