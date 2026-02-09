Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le designazioni in b
Galipò arbitrerà Pescara-Catanzaro
Resi noti i direttori di gara della 24esima giornata del campionato di serie B (turno infrasettimanale)
Pubblicato il: 09/02/2026 – 15:27
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 24esima giornata del campionato di serie B (turno infrasettimanale). Sampdoria – Palermo: Di Marco; Padova – Carrarese: Turrini; Pescara – Catanzaro: Galipò; Reggiana – Mantova: Allegretta; Venezia – Modena: Bonacina; Virtus Entella – Cesena: Massimi; Sudtirol – Monza: Mucera; Avellino – Frosinone: Arena; Bari – Spezia: Doveri; Empoli – Juve Stabia: Crezzini.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali