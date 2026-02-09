Paola, nascondeva in casa 50 grammi di cocaina già divisa in dosi: ai domiciliari

i controlli

PAOLA Nei giorni scorsi, grazie al coordinamento e alla direzione della Procura della Repubblica di Paola diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, e a seguito di attività info investigativa scaturita dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo la zona tirrenica, personale della Squadra Mobile di Cosenza e del commissariato di Paola, ha condotto un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico è stata effettuava una perquisizione nell’abitazione di un soggetto residente a Paola durante la quale gli agenti hanno rinvenuto, occultata all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina, in parte già suddivisa in dosi, per un peso di 50 grammi, oltre a materiale utile alla pesatura e due macchine per il confezionamento sottovuoto. L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto del soggetto che, dopo le formalità del caso, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.