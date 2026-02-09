Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:03
la tragedia

Perde l’equilibrio e precipita dal balcone, muore una donna a Cassano

Inutili i tentativi di rianimare la donna. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso

Pubblicato il: 09/02/2026 – 18:09
Perde l’equilibrio e precipita dal balcone, muore una donna a Cassano

CASSANO ALL’IONIO Tragedia a Cassano all’Ionio dove una donna è stata ritrovata morta sul marciapiede, forse caduta accidentalmente dal balcone. Secondo una prima ricostruzione, la donna di circa 45 anni si sarebbe sporta troppo perdendo l’equilibrio e, di conseguenza, cadendo dal secondo piano. Sul posto il 118 che invano ha tentato di rianimare la donna, mentre le forze dell’ordine, dopo aver effettuato i rilievi, approfondiranno la vicenda per escludere ogni altra eventualità.

