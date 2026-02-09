Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la tragedia
Perde l’equilibrio e precipita dal balcone, muore una donna a Cassano
Inutili i tentativi di rianimare la donna. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso
Pubblicato il: 09/02/2026 – 18:09
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CASSANO ALL’IONIO Tragedia a Cassano all’Ionio dove una donna è stata ritrovata morta sul marciapiede, forse caduta accidentalmente dal balcone. Secondo una prima ricostruzione, la donna di circa 45 anni si sarebbe sporta troppo perdendo l’equilibrio e, di conseguenza, cadendo dal secondo piano. Sul posto il 118 che invano ha tentato di rianimare la donna, mentre le forze dell’ordine, dopo aver effettuato i rilievi, approfondiranno la vicenda per escludere ogni altra eventualità.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali