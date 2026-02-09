Skip to main content

Rischio amianto a Crotone, al via il monitoraggio Arpacal sull’eternit vicino al liceo “Gravina”

Oggi il sopralluogo dei vertici Arpacal con il dirigente scolastico Santoro e il sindaco Voce. I filtri accerteranno l’eventuale presenza di fibre aerodisperse

Pubblicato il: 09/02/2026 – 17:04
CROTONE Nella mattinata odierna si è svolto un sopralluogo istituzionale a Crotone presso il Liceo “Gravina”, al quale ha partecipato il direttore generale di Arpacal, Michelangelo Iannone, alla presenza del dirigente scolastico Antonio Santoro e del sindaco Vicenzo Voce. L’iniziativa si è svolta in considerazione delle preoccupazioni emerse tra studenti, famiglie, personale scolastico e residenti, che ha riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della sicurezza ambientale e del potenziale rischio amianto derivante da una copertura in eternit che si trova a meno di 300 metri dall’istituto scolastico. Arpacal, attraverso i tecnici e il Laboratorio Regionale Amianto, diretto da Teresa Oranges, sta predisponendo un monitoraggio tecnico con specifici filtri in grado di accertare la presenza di fibre aerodisperse, in modo da garantire una valutazione oggettiva e scientificamente fondata. E’ sulla base dei dati scientifici, infatti, che i soggetti di competenza possono  attivare tutti gli interventi eventualmente necessari, sia in termini di messa in sicurezza sia di gestione definitiva del sito, nel rispetto della normativa vigente. I dati della campagna di monitoraggio svolta da Arpacal, saranno  resi pubblici anche sul sito istituzionale.

