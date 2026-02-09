Turismo, alla Bit 2026 la Calabria si racconta attraverso le persone

promozione e sviluppo

CATANZARO In occasione di Bit 2026, in programma a Fiera Milano Rho dal 10 al 12 febbraio, la Regione Calabria sarà protagonista con un articolato programma di iniziative pensate per restituire un’immagine contemporanea e dinamica del contesto calabrese. Al centro, le persone e le loro storie: una narrazione corale che, attraverso il format “Diamo voce alla Calabria”, coinvolge comunità, imprese e istituzioni, chiamate a condividere punti di vista plurali e autentici, profondamente radicati nelle esperienze vissute e nella capacità di raccontare il valore del territorio. E’ quanto si legge in una nota della Regione Calabria. “Come ha più volte sottolineato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto – dichiara l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese – la vera forza della Calabria risiede nel suo capitale umano e nella capacità di raccontarsi con autenticità. Con ‘Diamo voce alla Calabria’ portiamo a Bit una regione viva, credibile e moderna, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla destagionalizzazione e su una visione integrata e sostenibile del turismo. Bit rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il dialogo con operatori e mercati e per valorizzare, attraverso le voci dei protagonisti, l’immagine di una Calabria che cresce e guarda al futuro”.

Lo stand Calabria Straordinaria, prosegue la nota, si “configura come il luogo fisico di questo racconto: non una semplice vetrina, ma uno spazio aperto e attraversabile, pensato come punto di incontro e di passaggio per professionisti, operatori e visitatori della manifestazione. L’allestimento valorizza il tema della destagionalizzazione, con ogni lato dello stand dedicato a una diversa stagione dell’anno, a sottolineare la varietà dell’offerta turistica e la ricchezza del patrimonio storico, culturale e naturalistico. La partecipazione a Bit 2026 si rappresenta come un percorso di valorizzazione condiviso, fondato sulle persone e sulle loro narrazioni, capace di rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità e destinato a proseguire oltre i confini della manifestazione fieristica”. Cuore pulsante dello spazio è la Glass room, ambiente trasparente e permeabile che rappresenta il fulcro del format. Qui le storie prendono forma attraverso interviste, podcast, dialoghi e momenti di confronto, favorendo l’incontro tra linguaggi, contenuti ed esperienze diverse.

Il programma delle tre giornate

Nel corso delle tre giornate fieristiche, la GlassrRoom ospiterà al mattino appuntamenti istituzionali e momenti di approfondimento condotti dal giornalista sportivo Sandro Donato Grosso di origini calabresi, da sempre legato alla sua terra attraverso un rapporto autentico, fatto di memoria, appartenenza e racconto. Nel pomeriggio, lo stand si trasformerà in un hub mediatico. Martedì, mercoledì e giovedì dallo stand della Regione Calabria, la Rai sarà in diretta con due programmi di Radio 2: “Music Room” (dalle 14.30 alle 16) condotto da Julian Boghesan da Milano e Manila Nazzaro da Roma e con “Il pomeriggio di Radio 2” (dalle 16.30 alle 18) con Savino Zaba a Milano e Diletta Parlangeli a Roma. Ogni giorno sono previste diverse iniziative di comunicazione – con ospiti in diretta da Milano – per la promozione e la valorizzazione del territorio della Regione Calabria, realizzate nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Il progetto non si esaurirà con la chiusura di Bit 2026, ma proseguirà attraverso una strategia di diffusione digitale dei contenuti prodotti, pensata per estendere l’ascolto, ampliare il pubblico e consolidare il valore delle storie emerse. (Ansa)

Nella foto d’archivio il governatore Occhiuto e l’assessore Calabrese