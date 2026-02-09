Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:21
Vibo Valentia, pesca non consentita: sequestrati 22 kg di novellame

Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 1.500 euro

Pubblicato il: 09/02/2026 – 6:50
VIBO VALENTIA I militari della Sezione Operativa Navale di Crotone hanno eseguito un intervento di servizio nel territorio di Strongoli Marina, inserito in un più ampio e strutturato dispositivo di vigilanza costante sul territorio. Nel corso dell’attività, è stato sottoposto a controllo un natante impegnato nella pesca sotto costa. A bordo era presente un soggetto che esercitava pesca di frodo mediante l’utilizzo di attrezzi non consentiti. L’ispezione ha consentito di rinvenire circa 22 kg di prodotto ittico, risultati essere esemplari di novellame di “Sardina pilchardus“.
Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 1.500 euro. I militari hanno proceduto, altresì, al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi da pesca illegali utilizzati.

