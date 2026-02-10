Bit, Calabrese: «La stagione turistica del 2025 da record, il 2026 sarà ancora meglio»

Calabria 4Seasons

MILANO Calabria 4Seasons è il claim scelto dalla Regione Calabria per l’edizione 2026 di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo. A Rho Fiera Milano, lo stand di Calabria Straordinaria è tra i più visitati, quattro angoli che raccontano le quattro stagioni da vivere nella Regione, dal mare alla montagna, dai Parchi naturali a quello Marino, dagli sport outdoor ai Cammini. «Abbiamo numeri importanti, le presenze turistiche sono notevoli anche fuori dal periodo estivo, stiamo destagionalizzando ed è l’obiettivo che avevamo immaginato come Regione Calabria e che piano piano stiamo raggiungendo», racconta ai nostri microfoni l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese. «La Calabria è conosciuta e riconosciuta, apprezzata dai turisti, cresce, cambia, migliora, è presente qui a Milano per continuare a raccontare i successi di una meta turistica». Il turismo è uno dei segmenti più importanti presenti nell’agenda politica regionale. «Lo ha voluto il presidente Occhiuto che ha inteso destinare risorse e investimenti importanti, aprendo ad un dialogo, un confronto, con gli operatori per migliorare le strutture, la qualità dell’accoglienza. Il lavoro ha portato ottimi frutti a giudicare dalla grande presenza di operatori qui allo stand regionale a Bit».

Il racconto e le storie

La novità di questa edizione della Borsa Internazionale del Turismo è il racconto delle storie di calabresi che hanno deciso di tornare o restare: le case history di successo. «È stata una scelta ragionata e voluta con il Dipartimento Turismo, raccontare per tre giorni la Calabria, il patrimonio storico, artistico, archeologico non solo con le meravigliose immagini proiettate sui nostri led wall», sostiene Calabrese. «Il racconto deve essere continuo, dobbiamo continuare su questa strada, essere orgogliosi di essere calabresi, orgogliosi delle bellezze e della storia della nostra regione». La stagione 2025 ha segnato un record per il turismo regionale, il 2026? «Sarà ancora meglio». (redazione@corrierecal.it)

