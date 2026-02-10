Lega Calabria, il nuovo commissario arriva subito: è la parlamentare siciliana Valeria Sudano

l’avvicendamento

ROMA «La Lega ringrazia di cuore Filippo Mancuso per il grande lavoro svolto come commissario regionale in Calabria. Un anno e mezzo di dedizione e professionalità, confermate anche dall’ottimo risultato sia personale che della Lega nelle ultime elezioni regionali in Calabria e dalla crescita di iscritti e di amministratori in tutto il territorio calabrese. Mancuso continuerà il suo grande apporto, nel ruolo di vice presidente della giunta regionale con deleghe importanti in virtù anche dell’emergenza che ha colpito le coste regionali negli ultimi giorni». Lo riferisce una nota della Lega. «Da domani – prosegue la nota della Lega – il commissario regionale della Lega sarà la deputata Valeria Sudano. A lei va l’augurio di buon lavoro per un ascolto costante delle istanze del territorio con l’obiettivo di portare entro l’estate al congresso regionale, per continuare a crescere come partito in una regione dalle grandi potenzialità».

