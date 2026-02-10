Magazzini agricoli in fiamme a Soveria Mannelli, intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco

l’incendio

SOVERIA MANNELLI Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute per domare un incendio che ha interessato alcuni magazzini adibiti a deposito di attrezzature agricole e materiale vario nel comune di Soveria Mannelli. Le fiamme, sviluppatesi in strutture in lamierato vicine ad abitazioni, sono state completamente spente dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza anche alcune bombole di Gpl presenti nei locali, evitando il rischio di propagazione dell’incendio. Non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le verifiche del caso.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato