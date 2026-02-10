Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incendio

Magazzini agricoli in fiamme a Soveria Mannelli, intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco

Le strutture in lamierato sono state completamente spente e il rischio di propagazione scongiurato. Nessun ferito

Pubblicato il: 10/02/2026 – 22:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Magazzini agricoli in fiamme a Soveria Mannelli, intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco

SOVERIA MANNELLI Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute per domare un incendio che ha interessato alcuni magazzini adibiti a deposito di attrezzature agricole e materiale vario nel comune di Soveria Mannelli. Le fiamme, sviluppatesi in strutture in lamierato vicine ad abitazioni, sono state completamente spente dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza anche alcune bombole di Gpl presenti nei locali, evitando il rischio di propagazione dell’incendio. Non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le verifiche del caso.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
incendio magazzini agricoli soveria mannelli
INCENDIO SOVERIA MANNELLI
Rilevanti
Categorie collegate
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x