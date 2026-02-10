Prova di carattere del Crotone, resiste in dieci e strappa il pari a Caserta: 2-2

la partita degli squali

CASERTA Il Crotone conferma di essere in piena forma, ma deve accontentarsi di un pareggio sul campo della Casertana, quarto in classifica, al termine di una partita intensa e combattuta. Il risultato finale, 2-2, lascia la squadra di Longo con ottime sensazioni, nonostante la prestazione in dieci uomini per oltre mezz’ora.

Il Crotone ha subito cercato di imporre il proprio gioco, ma al 12’ Coli Saco ha sorpreso Merelli con un colpo di testa, portando la Casertana in vantaggio. La risposta rossoblù non si è fatta attendere: al 22’ Vinicius ha pareggiato sfruttando un rimpallo favorevole. La Casertana è tornata avanti al 31’ con Girelli, ma il Crotone ha continuato a spingere, costruendo diverse occasioni, tra cui un tentativo di Energe parato sulla linea.

La partita si è complicata al 55’, quando Gallo ha ricevuto il secondo giallo e ha lasciato il Crotone in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra ha mantenuto compattezza e determinazione, riuscendo a pareggiare all’80’ con una spettacolare girata di testa di Gomez, servito da Piovanello, riportando il risultato sull’2-2 e conquistando un punto prezioso fuori casa.

Il Crotone conferma così la solidità della sua fase difensiva e la capacità di reagire anche in inferiorità numerica, proseguendo la sua corsa in zona playoff e mantenendo la distanza di due punti dalla Casertana. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CASERTANA: De Lucia; Viscardi, Proia, Liotti (25’st Pezzella); Oukhadda, Toscano (39’st Leone), Saco, Girelli, Llano; Casarotto, Kallon (19’st Bentivegna). A disp. : Merolla, Vilardi, Galletta, Kontek, Giugno, De Liguori, Arzillo. All. Coppitelli

CROTONE: Merelli; Veltri (25’st Piovanello), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Calvano (14’st Meli); Energe (14’st Musso), Gomez (43’st Armini), Maggio (14’st Zunno). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Sandri, Russo, Bruno, Vrenna. All. Longo

ARBITRO: Di Mario di Ciampino

MARCATORI: 12’pt Saco (Ca), 23’pt Vinicius (Cr), 31’pt Girelli (Ca), 38’st Gomez (Cr)

NOTE: ammoniti Proia (Ca) , Kallon (Ca), Girelli (Ca), Meli (Cr), Musso (Cr) Espulso: 9’st Gallo (Cr)

Foto Casertana F.C.