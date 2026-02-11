Crisi al Comune di Catanzaro, il Pd: «Dal centrodestra forzatura istituzionale contro la città»

il dibattito nel capoluogo

CATANZARO «La situazione che Catanzaro sta vivendo in queste ore è grave e delicata. Il tentativo del centrodestra di raccogliere firme per chiudere anticipatamente la consiliatura, a poco più di un anno dalla scadenza naturale, rappresenta una forzatura istituzionale che rischia di colpire la città prima ancora che un’amministrazione». Lo scrivono in una nota congiunta il Pd di Catanzaro e il gruppo Pd al Comune. «Non siamo di fronte a un confronto politico sul futuro di Catanzaro, ma – sostengono i democrat – a un’operazione costruita su calcoli di parte, ambizioni personali e logiche di posizionamento che nulla hanno a che vedere con l’interesse collettivo. È un atteggiamento che evidenzia una visione egoistica della politica e che rischia di bloccare un lavoro complesso avviato per rimettere in piedi una città segnata da anni di difficoltà. Catanzaro arriva da stagioni amministrative che hanno visto protagonisti molti degli stessi soggetti che oggi si fanno ritrarre in foto celebrative. Quelle stagioni hanno lasciato in eredità debiti, servizi ridimensionati, uffici comunali impoveriti e una rete territoriale fragile. I cittadini hanno già pagato un prezzo altissimo. Oggi si tenta di scaricare su questa amministrazione il peso di criticità accumulate negli anni, proprio nel momento in cui numerosi interventi programmati stanno entrando nella fase concreta di realizzazione. Dopo anni di progettazione, stanno prendendo forma opere, investimenti e percorsi amministrativi che possono incidere realmente sul rilancio della città». Secondo il Pd «fermare ora questo percorso significherebbe interrompere risultati che Catanzaro attende da troppo tempo. Le elezioni comunali del 2022 non hanno consegnato una maggioranza politica netta e omogenea. Questo elemento ha inevitabilmente reso più complesso il percorso amministrativo. L’amministrazione si è insediata su una città in condizioni estremamente fragili, con uffici svuotati, settori paralizzati e risorse ridotte all’osso. L’allargamento della maggioranza a un gruppo di “responsabili” ha significato snaturare in parte il progetto iniziale, ma ha permesso di garantire governabilità e di attuare almeno parte del programma che Catanzaro meritava. Di fronte a tutto questo, l’opposizione ha scelto una strada spregiudicata: propaganda urlata, slogan e passerelle mediatiche, senza visione né proposte credibili. È una politica fatta di rumore, non di responsabilità. Il sindaco Fiorita e la coalizione che lo sostiene hanno dovuto affrontare una realtà amministrativa complessa, operando con una macchina comunale indebolita e con margini finanziari estremamente limitati. È evidente che siano stati commessi errori, in particolare nella capacità di raccontare e rendere pienamente visibili ai cittadini i risultati raggiunti. Tuttavia, è innegabile il lavoro serio e concreto portato avanti per restituire dignità, servizi e prospettive alla città. In questa fase Catanzaro si trova davanti a passaggi decisivi. Un eventuale commissariamento determinerebbe una paralisi amministrativa proprio mentre sono in corso interventi fondamentali: i lavori legati allo sviluppo del porto, gli interventi dell’Agenda Urbana, le opere connesse allo stadio e il percorso di rilancio di Catanzaro Servizi, per il quale si sta lavorando a un piano industriale che si auspica possa scongiurare il rischio di fallimento e tutelare lavoratori e famiglie. In caso contrario, chi si assumerà la responsabilità di spiegare ai lavoratori quali saranno i loro destini? Riproporre oggi, anche simbolicamente, modelli politici già sperimentati rappresenta una vera e propria operazione di restaurazione, e la foto diffusa dai promotori ne è il simbolo più evidente: un messaggio che offende l’intelligenza dei cittadini e che dimostra egoismo politico e volontà di riportare indietro le lancette della città. Catanzaro – concludono Pd e gruppo consiliare del Pd – non può diventare terreno di scontro per regolamenti di conti politici o per operazioni di visibilità personale. La città ha bisogno di stabilità, serietà istituzionale e senso del dovere. Il Partito Democratico ha chiesto, nei giorni scorsi, un cambio di passo su alcune tematiche amministrative, ritenendo che il contributo critico e propositivo sia parte integrante di una politica responsabile e orientata al bene comune. Tale impostazione si contrappone nettamente a iniziative ispirate da interessi di parte che rischiano di condurre la città verso un commissariamento dannoso per la comunità. Per questo ribadiamo che oggi serve responsabilità politica e rispetto verso Catanzaro. Il Partito Democratico continuerà a stare dalla parte della città e dei suoi cittadini e cittadine, difendendo l’interesse collettivo e la dignità di una comunità che non può essere terreno di giochi di potere».

