La Calabria torna a tingersi d’azzurro: l’Under 19 a Catanzaro e Cosenza per inseguire l’Europa

calcio giovanile

L’entusiasmo della Calabria per tornare a conquistare la fase finale dell’Europeo. Saranno lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro e lo stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza a ospitare, dal 25 al 31 marzo, la Nazionale Under 19 nella fase elite di qualificazione che regala un posto alle finali in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Per l’Italia Under 19 si tratta di un ritorno in Calabria a distanza di un anno dall’Elite Round in cui la squadra di Alberto Bollini sfiorò il primo posto in un girone durissimo, con Spagna, Francia e Lettonia. Quest’anno le avversarie dell’Italia saranno Ungheria, Slovacchia e Turchia, in una seconda e decisiva fase di qualificazione che segue quella disputata nel novembre scorso in Sicilia, tra Catania e Acireale.

L’Italia esordirà mercoledì 25 a Catanzaro contro l’Ungheria e tornerà al “Ceravolo” martedì 31 per affrontare la Turchia. Sabato 28 a Cosenza, invece, il match contro la Slovacchia. Sarà infine il centro sportivo ‘Real Cosenza’ a ospitare le altre tre gare del Gruppo 6 che non vedranno impegnata l’Italia. Gli orari delle partite, le modalità di accesso negli stadi e di accredito per i media saranno comunicati nei prossimi giorni. E sempre nei prossimi giorni sarà ufficializzata anche la sede del secondo turno di qualificazione all’Europeo Under 17, che l’Italia ospiterà dal 25 al 31 marzo negli stessi giorni in cui l’Under 19 giocherà in Calabria.

Lo scorso anno, tra Crotone e Catanzaro, furono complessivamente 12.024 gli spettatori a seguire le tre partite dell’Italia, in una regione – la Calabria – che a marzo si colorerà di azzurro, visto anche l’impegno di martedì 3 marzo (ore 18.15) della Nazionale femminile a Reggio Calabria contro la Svezia nella prima gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2027.

