Nina Zilli innamorata della Calabria: «Una regione che stupisce»

una meraviglia

MILANO L’avevamo lasciata immersa in uno straordinario viaggio alla scoperta della Calabria, la regione in vetrina su L’Anno che Verrà, lo scorso 31 dicembre su Rai 1. Nina Zilli ha brillantemente superato la prova da Cicerone calabrese, vestendo i panni della perfetta narratrice. La cantautrice emiliana si è innamorata della Calabria, come conferma ai nostri microfoni nel corso della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo. Non a caso, la regione si è affidata alla sua voce e al suo talento per raccontare, in radio, le emozioni vissute in una terra straordinaria. «Ho avuto la fortuna finalmente di godermi una terra che vivevo spesso di passaggio, semplicemente con i concerti, ed è una Calabria che stupisce, che sorprende, in cui ovunque ti giri sei circondata da una bellezza, penso possa eccellere nel settore turistico perché ha tutto: cultura, mare, montagna enogastronomia e accoglienza». Ma se Nina Zilli dovesse scegliere il suo posto calabrese del cuore? «Scilla, sembra un po’ Venezia. Quando sei in paese, le case sembrano muoversi insieme al mare, ma anche altri borghi: Badolato, Morano Calabro, sono davvero speciali». E se dovesse dedicare una canzone? «Beh, Calabrisella mia. L’ho già cantata con Gabriele Vagnato e lui sì che è un calabrese vero».

Accanto a Zilli, il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, sottolinea la bontà della scelta di puntare sulla cantautrice emiliana. «Nessuno meglio di Nina poteva rappresentare al meglio la nostra idea. Ha saputo raccontare la nostra terra in maniera aristocratica, aggiungendo accanto allo straordinario talento artistico anche una minuziosa ricerca stilistica ed estetica. Una donna di talento che parla della Calabria e la rappresenta nel migliore dei modi». (redazione@corrierecal.it)

